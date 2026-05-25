Alemin Kralı dizisinin Oben'inden yıllar sonra gelen itiraf! Karavandan atıldım

2011-2013 yılları arasında izleyiciyle buluşan Alemin Kralı dizisiyle hafızalara kazındı...

'Oben' karakterine hayat veren Birsu Demir, yer aldığı bir dizide yaşadığı zorluklara ilişkin itiraflarda bulundu.

Demir, dizinin başrol oyuncusunun isteği üzerine set karavanından yağmurlu bir havada dışarı çıkarıldığını söyledi.

"YAPTIĞINIZ HİÇBİR KÖTÜLÜK YANINIZA KALMIYOR"

Birsu Demir, "Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor; tıpkı benim yıllar önce soğukta, yağmurlu havada karavandan bir başrol oyuncusunun keyfine kederine dışarı atılmam gibi." diyerek yıllar önce yaşadığı zor anları anlattı.

"BEN BAŞROLÜM DİYEREK BİZİ KARAVANDAN ÇIKARDI"

Dizinin başrol oyuncusunun yalnız kalmak istemesi üzerine dışarı çıkartıldıkların söyleyen Demir, "Normalde üç dört karavanın olur ama o gün de bir karavan vardı ve dediler ki bize 'Burada çekim 2-3 saat sürecek, biraz idare edebilir misiniz?' Biz de dedik ki 'Tabii ki de.'

Sonra o başrol arkadaşımız ki şu an yani hiçbir televizyon kanalında görmüyorsunuzdur, -yok bayağıdır- demiş ki 'Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum, ben başrolüm.' Bizi karavandan çıkarttırdı."

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK, BENİM İLK İŞİMDİ"

Yağmurda karavanın önünde beklediklerini aktaran Demir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ne uğradığımızı şaşırdık ve o benim ilk işimdi. Şimdi ilk işiniz olduğu zaman, bu başka sektörler için de, başka meslekler için de geçerli, insanın bir acemiliği oluyor.

Bize böyle kal geldi. Şimdi olsa mesela menajerler hemen olaya dahil oluyor ve olayı çözüyorlar ama o zaman öyle değildi."