ALES ve e-YDTS hafta sonu yapılacak

Akademik kariyer için yüz binlerce adayın beklediği sınav tarihleri belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez uygulanacak "Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı", Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav merkezlerinde düzenlenecek.

E-YDTS 13.35'TE BAŞLAYACAK

Sınav için 5 e-sınav salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu e-YDTS, saat 13.35'te başlayacak. İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınavda 'okuma', 'dinleme', konuşma' ve 'yazma' bölümleri uygulanacak.

Sorular, kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak.

SINAV YERLERİ ÖSYM SİTESİNDE

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

KİMLİĞİNİ KAYBEDENLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

445 BİN BİNA 7 BİN 178 SALON

2026-ALES/1 ise pazar günü 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde yapılacak.

Sınavda, 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak.

ADAYLARA 150 DAKİKA SÜRE

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

SINAV 12.45’TE SONA ERECEK

Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Açıklamada görüşüne yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, 2026 yılının ilk ALES uygulamasına 176 bin 823 adayın başvurduğunu söyledi.