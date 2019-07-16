Alessandra Ambrosio'nun tatilde

Alessandra Ambrosio, Mykonos'ta tatilin tadını çıkarıyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Nicolo Oddi ile görüntülenen Ambrosio, son derece keyifli görünüyordu.

ARKADAŞLARI DA YANINDA

38 yaşındaki süper model ve sevgilisine, arkadaşları Ana Beatriz Barros ile eşi Karim El Chiaty de eşlik etti.

ÇOCUKLARININ BABASI DA ORADA

Ünlü çiftin bir konuğu daha vardı: Ambrosio'nun eski nişanlısı ve çocuklarının babası Jamie Mazur. 10 yıllık beraberliğin ardından yollarını ayırma kararı alan çiftin çocukları Anja ve Noah da onları yalnız bırakmadı.

Eski Victoria's Secret modeli, kiremit rengi bir bikini takımı giymişti.