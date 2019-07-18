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Alev makinesine sahip drone satışa çıktı

Alev makinesine sahip drone Throwflame TF-19 Wasp, bugün itibarıyla parçalar halinde satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 17:18..
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Throwflame TF-19 Wasp isimli drone, üzerinde taşıdığı alev makinesi sayesinde yaklaşık 7 buçuk metre uzaklığa 100 saniye boyunca lav püskürtebiliyor. Bugünden itibaren satışa çıkan olan bu sıra dışı drone'un fiyatı ise 1.499 dolar olarak açıklandı.

Ancak bu drone'u tam olarak uçurabilmek için bazı parçaları da satın almanız gerekecek. Eğer bu drone'u tüm ekipmanlarıyla birlikte uçurmak isterseniz de 2 bin 600 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Alev makinesine sahip drone'un marifetlerini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Alev makinesine sahip drone satışa çıktı VİDEO

BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİR

Çin'deki bazı bölgelerde, aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi elektrik tellerine takılmış cisimleri temizlemek için bu tip drone'lar kullanılabiliyor.

Alev makinesine sahip drone satışa çıktı

Üretici şirket, aynı zamanda yabani otları temizlemede ve eşek arısı yuvalarını yok etmede alev makineleri drone'ların kullanılabileceğini de belirtiyor.

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