Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a destek: Geri gel patron

Fenerbahçe formasıyla 2004-2012 yılları arasında unutulmaz başarılara imza atan ve 3 şampiyonluk yaşayan Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık yarışıyla ilgili sessiz kalmadı.

CRISTIAN BARONI: FENERBAHÇE'Mİ GERİ İSTİYORUM

Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabında desteğini açıkça belirtti.

Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Christian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yaptı.

Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaştı.

ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

Christian Baroni'nin paylaşımına Alex de Souza'dan destek geldi.

Alex, Baroni'nin paylaşımına, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yaptı.