Aleyna Çakır davasında sanık Ümitcan Uygun için 15 yıl hapis istemi

Türkiye’nin uzun süre gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır dosyasında kritik bir aşamaya gelindi. Gerçek adı Sema Esen olan ve kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen genç kadının ölümüne ilişkin görülen davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etme” ve “eziyet etme” suçlarından toplam 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları salonda katılırken, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildiğini hatırlattıktan sonra cumhuriyet savcısına söz verdi.

SAVCILIKTAN 15 YILA KADAR CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanık hakkında toplamda 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan Ümitcan Uygun ise kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılığın mütalaasını kabul etmediğini ifade etti.

SANIK AVUKATINDAN EK SÜRE TALEBİ

Sanık avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı kapsamlı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebini kabul etti. Ayrıca bir sonraki duruşmada sanığın mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verildi.

Dava 22 Eylül tarihine ertelendi.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAY

Olay, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. “Aleyna Çakır” adıyla tanınan Sema Esen’in evine giden Ümitcan Uygun, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırmış, eve girildiğinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, sosyal medyada paylaşılan ve Aleyna Çakır’ın şiddet gördüğünü gösterdiği öne sürülen görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Söz konusu görüntülerin, olaydan yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede Ümitcan Uygun hakkında “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlamaları yöneltilmişti.