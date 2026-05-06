Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisinden şikayetçi oldu! Vahap Canbay için istenen ceza ortaya çıktı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Vahap Canbay'dan şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Aleyna Kalaycıoğlu'nun avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi.

Dilekçede, rapçi Vahap Canbay'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğu belirtilerek şüpheli Canbay'ın, ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı.

"SENİ PİYASADAN SİLERİM"

İddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım." şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilerek, üzerine atılı suçları işlediği vurgulandı.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.