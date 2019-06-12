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Aleyna Tilki dalga konusu oldu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımı ile takipçilerinin diline düştü.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 06:40..
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Aleyna Tilki geçen günlerde ilk kez Bodrum'da plajda görüntülenmişti. Aleyna Tilki'nin her zaman paylaştığı fotoğraflardan daha kilolu olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

BACAKLARINI İNCELTTİ

Genç şarkıcının Ukrayna Kiev'den paylaştığı son paylaşım ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Tilki'ye "Photoshop kullanıyorsun. Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki dalga konusu oldu

"BEN BÜYÜK DEĞİLİM YANIMDAKİLER KÜÇÜK"

Aleyna Tilki daha önce kendisine gelen yorumlara, "Boyumuz uzun olunca yanımdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki’ye has bir ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim!" cevabını vermişti.

Aleyna Tilki dalga konusu oldu

Aleyna Tilki dalga konusu oldu

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