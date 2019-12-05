Aleyna Tilki: Sürpriz var

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sürpriz var" notunu düşerek hayranlarını merak içinde bıraktı. Sanatçının sürprizinini ne olduğunu merak edenler, Aleyna Tilki'yi soru yağmuruna tuttu.

"BEYNİM ORADA KALDI"

Sosyal medyada ilgi çekmek için tuhaf paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, Twitter’da yazdığı şu sözleriyle çok konuşulmuştu: “Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar ‘üstün zeka’ dedi. Deha olduğumu düşündüler, özel eğitim almamı istediler. Abarttılar falan. Sonra beynim o yaşta kaldı. Full 13 yaşındayım.”