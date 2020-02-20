Aleyna Tilki'den Atakan Kayalar paylaşımı

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişinin dikkatini çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a bir destek de genç yaşta sahnelerin tozunu attıran ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

Instagram ve Twitter hesaplarından Atakan'ın videosunu paylaşan Tilki, "Ruh eşim gibisin." dedi.

"BİR ODA DOLUSU ANSİKLOPEDİM VARDI"

Tilki paylaşımına şu sözleri de ekledi:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan.”

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