Türkiye'nin genç seslerinden Aleyna Tilki, bayram tatilini Bodrum'da geçirmiş, giydiği bikinileri ve aldığı kilolarıyla adından söz ettirmişti.
İstanbul'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, "Zayıf ya da kalın değilim, Aleyna Tilki’yim." ifadelerini kullanmıştı.
BEĞENİ YAĞMURU
Öte yandan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Aleyna Tilki, son olarak da makyajsız videosunu paylaştı.
Genç şarkıcının videosu, kısa süre içerisinde 60 bin beğeni aldı.
Aleyna Tilki'den makyajsız paylaşım VİDEO