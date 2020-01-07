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Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli

Ünlü popçu Aleyna Tilki, dünyaca ünlü lider ve sanatçıların olduğu balmumu müzesine kendi heykelini koydurdu.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 14:58..
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'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde, artık Aleyna Tilki'nin de balmumu heykeli var.

Hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelen kreatif ekiple buluşan ve geçtiğimiz aylarda saç ile göz rengi taranan şarkıcı, sonunda muradına erdi.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli

BALMUMUNU GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Kendine has pozuyla ve kıyafetiyle Aleyna Tilki'nin tıpa tıp benzeri gibi yapılan heykel, şimdiden ilgi odağı oldu. Şarkıcı, neredeyse 8 ayda tamamlanan ve 40'a yakın kişinin çalıştığı balmumunu ilk kez gördü. Balmumu heykeli ile kameralara poz veren Tilki, şaşkınlığını da gizleyemedi.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli

1 MİLYON 100 BİN TL'YE YAPILDI

Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli

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