Alfa Romeo, klasik otomobil kategorisinde iki ödül aldı

Almanya’da yayınlanan sektörel bir derginin düzenlediği Klasik Otomobil Ödülleri’nde (Motor Klassik Awards), Alfa Romeo iki kez ödüle layık görüldü.

1966 yılında satışa sunulan Alfa Romeo Spider ile üstü açılabilir otomobil kategorisinde ödül alan şirket, 1969 yılında piyasaya çıkan Giulia Sprint GT modeli ile de en sevilen spor otomobil kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Fotoğraf: Alfa Romeo Spider 1966

ALFA ROMEO SPIDER

Yüzde 24,9 oyla birinci seçilen ilk nesil Alfa Romeo Spider, ilk olarak 1966 yılında Battista Pininfarina'nın imzasını taşıyan benzersiz tasarımıyla, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı.

İlk olarak 109 HP güç üreten 1.6 litrelik motora sahip iki koltuklu üstsüz versiyonuyla yollara çıkan otomobil, daha sonra ise 88 HP gücünde 1.3 litrelik ve 119 HP gücünde sıralı dört silindirli 1.8 litrelik olmak üzere farklı motor seçenekleriyle satışa çıkmıştı.

Fotoğraf: Alfa Romeo Giulia Sprint GT

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT

Alfa Romeo Giulia Sprint GT, yüzde 34,8 oyla, klasik otomobil ödüllerinde en sevilen spor otomobil ödülünün sahibi oldu. İlk olarak 1969 yılında satışa öıkan otomobil, 1.3 litre ile 2.0 litre arası hacimlerdeki 88 HP'den 131 HP'ye kadar güç üreten farklı motor seçenekleriyle yüksek satış rakamlarına ulaştı.