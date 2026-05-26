Alfa Romeo, yeni Giulia ve Stelvio modellerini erteledi

Stellantis Yatırımcı Günü etkinliğinde paylaşılan bir görsel, yeni Giulia ve Stelvio modellerinin tamamen iptal edildiği izlenimini yaratmıştı.

Şirket, bu iki önemli modelin iptal edilmediğini ancak en doğru teknolojik çözümlerin hazırlanması amacıyla bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

MEVCUT MODELLER 2027 YILINA KADAR ÜRETİLECEK

Yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo, D segmentindeki güçlü rakiplerine karşı daha iddialı olabilmek için hibrit ve tam elektrikli sistemleri içeren esnek platformlar üzerinde çalışıyor.

Bu süreçte mevcut nesil Giulia ve Stelvio modellerinin üretimi 2027 yılına kadar aktif olarak devam edecek.

YENİ KOMPAKT VE SPOR SEÇENEKLER GELİYOR

Gelecek planları kapsamında Alfa Romeo Junior modelinin güncelleneceği ve geçmişteki Giulietta modelinin izinden gidecek yeni bir kompakt modelin üretileceği doğrulandı.

Markanın ürün gamını zenginleştirmek adına Bottega Fuoriserie imzalı özel bir süperspor otomobil versiyonu da geliştirilecek.