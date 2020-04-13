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Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo Stelvio 2020'nin özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.

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Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Rome'nun sevilen SUV modellerinden olan Stelvio'nun 2020 modeli, ülkemizde satışa sunuldu. İki benzinli motor seçeneğiyle karşımıza çıkan otomobilde, ayrıca 2.seviye otonom sürüş desteği de bulunuyor.

Otomobilin Sprint versiyonunda, 8 ileri otomatik şanzıman, 200 beygir güç ve 330 Nm tork üreten motor bulunuyor. Standart olarak 4 çekişli olan Sprint’in donanım özelliklerine baktığımızda ise; siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, siyah kaplama çift egzoz çıkışı, spor deri direksiyon simidi, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, Alfa DNA Sistemi, Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo, 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli, Stop & Start Sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi ve Yokuş İniş Destek Sistemi karşımıza çıkıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Stelvio'nun Sprint sürümü, 565 bin liradan ülkemizde satışa çıktı.

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ÜST SEVİYE VELOCE MODELİ

Alfa Romeo Stelvio'nun en üst seviye modeli olarak tanıtılan Veloce sürümünde ise, 280 beygirlik benzinli motor bulunuyor. Bir önceki modelde olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla gelen otomobilde; Sprint sürümünden farklı olarak 20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi ve ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak yer alıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Alfa Romeo Stelvio’nun Veloce sürümünün fiyatı ise 615 bin TL olarak açıklandı.

alfa-romeo-stelvio

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

alfa-romeo-stelvio

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktıAlfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı

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