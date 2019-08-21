taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7222
Euro
6.3515
Altın
1503.76
Borsa
96031.83
Gram Altın
277.256

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Lüks tutkusuyla bilinen Ali Ağaoğlu mali sıkıntıları nedeniyle sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Türkiye'de inşaat piyasasının son yıllarda yaşadığı durgunluktan ünlü müteahhitler de etkileniyor.

ALİ AĞAOĞLU ZORDA

Bu isimlerden biri de Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu.

Lüks sevdasıyla bilinen Ağaoğlu, AGA plakalı otomobilleri ve sahip olduğu gösterişli evleriyle sık sık magazin gündeminde de yer alıyordu. Ancak Ali Ağaoğlu son 6 aydır ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

OTOMOBİLLERİNİ SATIŞA KOYDU

Ali Ağaoğlu, sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. İş adamı bu satış için İstanbul'da bir galeriyi yetkilendirdi.

Ağaoğlu'nun satmak istediği otomobiller ve değerleri şu şekilde:

Rolls Royce Fantom 2013 model 3.7 milyon TL
Rolls Royce Wraith Cabrio 2016 model 3 milyon TL
Rols Royce 1975 model 300 bin TL
Bentley Mulsana 2012 model 1.2 milyon TL
Bentley Flysuper 2012 model 1 milyon TL

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

395
Slimani Monaco'ya imza attı

Slimani Monaco'ya imza attı

52
CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

171
İsrail ile BAE'den istihbaratta dev işbirliği

İsrail ile BAE'den istihbaratta dev işbirliği

62
Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

70
Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

112
Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir