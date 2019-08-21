Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Türkiye'de inşaat piyasasının son yıllarda yaşadığı durgunluktan ünlü müteahhitler de etkileniyor.

ALİ AĞAOĞLU ZORDA

Bu isimlerden biri de Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu.

Lüks sevdasıyla bilinen Ağaoğlu, AGA plakalı otomobilleri ve sahip olduğu gösterişli evleriyle sık sık magazin gündeminde de yer alıyordu. Ancak Ali Ağaoğlu son 6 aydır ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

OTOMOBİLLERİNİ SATIŞA KOYDU

Ali Ağaoğlu, sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. İş adamı bu satış için İstanbul'da bir galeriyi yetkilendirdi.

Ağaoğlu'nun satmak istediği otomobiller ve değerleri şu şekilde: