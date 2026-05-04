Ali Babacan: Doğal cumhurbaşkanı adayıyım

2023 seçimlerinde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadı, cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına başladı.

CHP'nin adayı, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu...

Ancak DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı farklı bir isim olacak.

CHP ile ittifak yapmayı düşünmeyen Yeni Yol Grubu'ndan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu söylemişti.

Bugün T24'ün YouTube kanalında konuşan Deva Partisi Ali Babacan ise adaylığa yeşil ışık yaktı.

"Doğal cumhurbaşkanı adayı" olduğunu söyleyen Babacan, Şirin Payzın'ın "ortak aday" sorusuna da kaçamak cevap verdi.

Babacan, şöyle konuştu;



"PARTİMİN ADAYI BENİM"

"Biliyorsunuz partilerin genel başkanları bu yeni sistemde, yani maalesef bu başkanlık sisteminde doğal aday.

Yani her partinin genel başkanı zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben de kendimle ilgili bunu ifade etmiştim.

DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan diye ben bunu aşağı yukarı üç yıldır söylüyorum ve doğal olanı bu.

"KENDİMLE İLGİLİ ADAYLIK TALEBİ DUYUYORUM"

Kimin üzerinde mutabık kalınırsa olabilir ama bu konuyla ilgili de böyle bakıyoruz, hani nereye gitsem, ne yapsam, kiminle görüşsem yani insanlardan ara ara bunu duyuyorum. Yani bir adaylık talebi duyuyorum ama bunları konuşmak için henüz erken.

"BİZ İKTİDAR OLMAYA HAZIRIZ"

Çünkü önce şu ittifak inşasını bir gerçekleştirelim. Daha sonra diğer siyasi partilerle de çalışarak bir mutabakat içerisinde arzu ettiğimiz kuşkusuz ittifakın bir ortak adayı olsun.

Belki ortak listeler olabilir ama bunları konuşmak için henüz erken. Şunu ben açık söyleyeyim; biz Türkiye'nin en iddialı siyasi partisiyiz ve iktidar olmaya da en hazır siyasi partisiyiz."

MAHMUT ARIKAN NE DEMİŞTİ

Mahmut Arıkan, geçtiğimiz günlerde NOW TV’de katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkati çekmişti.

Adaylarının sadece belli bir kesimi değil, tüm Türkiye’yi kucaklayacağını savunan Arıkan, “Öyle bir Cumhurbaşkanı adayımız var ki, ismi duyulunca 86 milyon ‘oh be!’ diyecek. Toplumun her kesiminde karşılığı olan, adaleti ve huzuru tesis edecek bir isim üzerinde mutabıkız” diye ifadelerde bulunmuştu.

Arıkan, adayın ismi sorulması üzerine ise “Silivri’de bir nüfus daha artmaması için şimdilik gizli tutalım” cevabını vermişti.

