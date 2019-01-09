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Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları, tarihin akışının değiştiği bölgede ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 12:54..
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Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Alifuatpaşa Mahallesi'nde kendi adını taşıyan ve Geyve Belediyesi himayesindeki müzede; Ali Fuat Cebesoy'un masası, defteri, mektupları, valizi, yatağı, Meclis başkanlığı yaptığı döneme ait frağı, kıyafetleri yer alıyor.

ASKERİ HATIRALAR

Cebesoy'un kullandığı tüfeği ve el bombası, mezuniyet belgeleri, Amasya Genelgesi'nin hazırlandığı sırada Mustafa Kemal ve Rauf Bey (Orbay) ile çekilen fotoğrafı, nüfus cüzdanı, pasaportu, milletvekili mazbataları ve kimlikleri, kendi eliyle çizdiği 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemine ait askeri krokiler sergileniyor.

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

ORİJİNAL ESERLER YER ALIYOR

Cebesoy'a ait orijinal 75 parça eşyanın yanı sıra, Milli Mücadele döneminin diğer kahramanlarını anlatan fotoğraf ve belgelerin de yer aldığı müze, 1989 yılında  bölgeye kazandırıldı.

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

1968'DE HAYATINI KAYBETTİ

10 Ocak 1968'de vefat eden Ali Fuat Paşa'nın mezarı, vasiyeti üzerine düşmana geçit vermemek adına havaya uçurduğu 2. Beyazıd döneminde yapılan tarihi köprünün, ayakları dibinde yer alıyor.

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları müzede sergileniyor

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