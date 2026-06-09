Ali İhsan Yavuz: Erken seçim provası söylemi çöktü

Ali İhsan Yavuz, 7 Haziran’da 6 beldede gerçekleştirilen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, seçim sonuçlarının siyasi tartışmalara net bir yanıt verdiğini belirterek muhalefetin iddialarını eleştirdi.

“ERKEN SEÇİM PROVASI TEZİ ÇÖKTÜ”

Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, muhalefetin “erken seçimin provası olacak” yönündeki söyleminin geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Seçimlerde ortaya çıkan tabloya dikkat çeken Yavuz, rakamların bu iddiayı desteklemediğini ve söz konusu yaklaşımın siyasi karşılığının kalmadığını ifade etti.

6 BELDEDE SEÇİM SÜRECİ

Seçimlerin Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerine bağlı toplam 6 beldede gerçekleştirildiği belirtildi. AK Parti’nin 5 beldede aday çıkardığı, 1 beldede ise Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayının desteklendiği kaydedildi.

Yavuz, seçim sürecinde teşkilatların aktif şekilde sahada olduğunu ve kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

“AK PARTİ HER GEÇEN GÜN DAHA GÜÇLÜ”

Partisinin oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, mevcut anket sonuçlarının 2023 genel seçimlerinin altında olmadığını, aksine daha yukarıda seyrettiğini iddia etti.

AK Parti’ye yönelik toplumsal desteğin arttığını savunan Yavuz, bunun sahadaki çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Yavuz, açıklamalarında muhalefet partilerine de eleştiriler yöneltti. Özellikle ana muhalefet partisinin teşkilat yapısı ve siyasi performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, kurumsal yapı eksikliklerine dikkat çekti.

Muhalefetin seçim süreçlerine yeterince hazırlıklı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

“SEÇİM SONUÇLARI GERÇEK ANKET NİTELİĞİNDE”

Belde seçimlerinde toplam 10 bin 712 seçmenin oy kullandığını hatırlatan Yavuz, bu sonuçların sahayı yansıtan önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı’nın seçimleri belirgin bir üstünlükle tamamladığını ifade eden Yavuz, elde edilen verilerin siyasi tabloyu net şekilde ortaya koyduğunu savundu.

OY ORANLARINDA ARTIŞ İDDİASI

Yavuz, bazı beldelerde AK Parti oy oranlarının ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, geçmiş seçimlerle kıyaslandığında önemli artışlar yaşandığını dile getirdi.

Bazı bölgelerde oy oranlarının birkaç katına çıktığını ifade eden Yavuz, bunun teşkilat çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

“MUHALEFET ALGI ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR”

Açıklamalarında muhalefeti “algı siyaseti” yürütmekle suçlayan Yavuz, seçim sonuçlarının farklı yorumlarla tartışmaya açılmasının doğru olmadığını belirtti.

Seçim sonrası değerlendirmelerin saha verileriyle yapılması gerektiğini vurguladı.

PARTİ İÇİ SÜREÇLER VE TEŞKİLAT VURGUSU

Yavuz, AK Parti’nin seçim sonrası değerlendirme mekanizmalarının düzenli şekilde işlediğini, eksiklerin tespit edilerek yeni süreçlere hazırlandıklarını söyledi.

Partilerinin sürekli sahada olduğunu ve teşkilat yapısının dinamik bir şekilde çalıştığını ifade etti.

“SİYASİ DOSYA TARTIŞMALARI”

Yavuz ayrıca bazı siyasi süreçlere ilişkin tartışmalara değinerek, iddiaların yargı ve parti içi süreçler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye’de seçim hukukunun ve yasal çerçevenin açık olduğunu vurgulayan Yavuz, sürecin siyasi yorumlardan bağımsız ele alınması gerektiğini belirtti.