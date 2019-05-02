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Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu

Sayımların ardından oy farkının 29 binden 13 bine indiğini hatırlatan AK Partili Yavuz, "İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu" dedi.

AA | 02.05.2019 - 13:39..
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Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,  parti genel merkezinde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"CHP LEHİNE BİR ŞEYLER OLDU"

Usulsüzlükleri CHP'nin koordine ettiğini söylemediklerini belirten Yavuz, "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir.

CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu

Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu

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