Ali Koç, seçim için son kararını verdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Barış Göktürk ve Hakan Safi, resmi olarak adaylığını açıklarken bugün de eski başkanlardan Aziz Yıldırım, aday olduğunu duyurdu.

Daha sonra ise Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekilme kararı aldığını açıkladı.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Ali Koç'a çevrilmişti.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi.

Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre; Ali Koç, an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor.

DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği ortaya çıkmıştı.

Eski başkanın, son gelişmelere karşın bu çizgisinden sapmayacağı öğrenildi.