Ali Mahir Başarır, CNN Türk muhabirine saldırdı

CHP Genel Merkezi önünde mutlak butlan kararı sonrası kargaşa...

Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

Gün içinde tansiyon giderek daha da yükselirken Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazdı.

Bunun üzerine Ankara Valiliği'nden açıklama yapıldı ve gerekli talimatların verildiği söylendi.

ÖZEL, GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Bu gelişme üzerine polis ekipleri binaya giriş için harekete geçerken kısa bir süre sonra da Özgür Özel ve yönetimi, parti binasını tahliye etti.

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

TBMM'YE DOĞRU YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

Daha sonra bina önünde kameraların karşısına geçen Özel, burada açıklamalarda bulundu.

Genel Merkez'den ayrılırken makam aracına binmeyi reddeden Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümeye başladı.

BAŞARIR'DAN CNN TÜRK MUHABİRİNE SALDIRI

TBMM'ye yürüyüşü sırasında ise CNN Türk ekibine müdahale edildi.

Özel'in Genel Merkez'den ayrılıp Meclis’e yürüyüş gerçekleştirdiği anlarda CNN Türk Muhabiri Murat Bekmezci, gelişmeleri aktarırken Ali Mahir Başarır tarafından saldırıya uğradı.

Bekmezci, Başarır’ın sol kulağına vurduğunu söyledi.