Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Kaset ile başlayan süreç buraya geldi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yönetim ile görevden uzaklaştırılan yönetim arasındaki tartışmalar yeni bir seviyeye ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CHP muarızlarınca dillendirildiğinde CHP'lilerin tepki gösterdiği "kaset komplosu" iddiası bu sefer Özgür Özel'e yakın isim tarafından gündeme getirildi.

BAŞARIR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilen 9 isim arasında bulunan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadelerde bulundu.

Başarır, Onlar TV Youtube kanalında Şule Aydın'a konuk olduğu yayında, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın istifasına neden olan kaset olayı ile partinin başına "özel görevli" olarak getirildiğini iddia etti.

"KASETLE BAŞLAYAN SÜREÇ"

Başarır, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Onun kesinlikle bir görevi varmış. Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi. En son yapmak istediği de CHP'yi kurumsal olarak sarayın bir uydusu yapmak istemesi.

"KEMAL BEY KÖTÜ BİR PROJEYMİŞ"

Kemal Bey, çok kötü bir projeymiş. Saygı göster diyorlar benim ona bir duygum da kalmadı."

"ALNINI KARIŞLARIM ONUN"

Başarır, yayında Kılıçdaroğlu için ayrıca "Artık hiç eski genel başkan falan dinlemem, alnını karışlarım onun" diye konuştu.