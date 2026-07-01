Ali Mahir Başarır'ın iki 'mizah' gösterisi hakkında farklı tepkileri

Gündemdeki en hararetli konuların başında bir stand-up gösterisi var.

Deniz Göktaş isimli bir komedyenin İstanbul'da yaptığı gösterisinde dini değerlere yönelik kullandığı ifadeler, infiale neden oldu.

Allah'a ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler büyük tepki çekti.

DİNİ DEĞERLERE YÖNELİK TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Milyonlarca insanın kutsalı olan Kur'an-ı Kerim için alelade basılmış bir kitap imasında bulunan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“İlk 3 kitap iyiydi, 4’üncünün çevirisi zayıftı. Hatta 4’üncü kitap favorim birçoğumuz gibi. İmamoğlu okuduysa o da sevmiştir umarım. 4 kitap arasında açık ara en iyisi o bence.



Bir kere çok iddialı bir çıkış 600’lü yıllarda bu son kitap demek. Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten yahu. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm.



Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse ‘son kitap dedik ya, domuz da yemeyiversinler.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göktaş'ın bu büyük tepki çeken ifadeleri üzerine hakknda soruşturma açıldı. Adli süreç merakla takip edilirken yine her benzer olayda olduğu gibi CHP, bu çirkin ifadeleri savunmaya geçti.

CHP Grup Toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel'den sonra Ali Mahir Başarır da yaptığı X paylaşımlarıyla olayı 'mizah' çabası olarak niteledi.

Başarır yaptığı paylaşımda, satırlarca Deniz Göktaş ve çirkin ifadelerini savunarak ifade özgürlüğünden dem vurdu.

"MİZAHTAN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Başarır şu ifadeleri kullandı:

“Mizahtan, kahkahadan korkuyorlar! Hakaret sayıyorlar! Bu nedenle Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine adli işlem başlattılar.



Önce "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle erişim engeli getirdiler. Sonra “dini değerler” kapsamında soruşturma açtılar.



Bu çelişki bile tek başına hukukun nasıl keyfileştirildiğini gösteriyor. Üstelik gösteriyi salondaki yüzlerce kişi izledi. Kahkahalar kesilmedi. Alkışlar susmadı.



Gösteriden paylaşılan görüntüleri sosyal medyada milyonlar izledi. Yani iktidarın asıl rahatsız olduğu şey, aslında o kahkahaların arkasındaki ortak duygu!



İktidar, hoşuna gitmeyen her söze sonradan gerekçe üretmek için kanunları keyfiyetiyle kullanıyor.



Oysa hukuk özgürlüğün güvencesidir, korkunun değil!



İktidar, yapılan mizaha millet güldüğü için korkuyor. Attıkları uzun nutukların bir cümleyle altüst edilmesi alkışlandığı için korkuyor.



Ama korkunun ecele faydası yok!



Mizah da gerçeklerin cesaretle dile getirilmesi de sürecek.



Susturamayacaklar!”

AKILLARA PINAR FİDAN'IN ALEVİLERE YÖNELİK SÖZLERİ GELDİ

Başarır'ın bu ifadeleri, 2020 yılında Pınar Fidan isimli komedyenin gösterisinde Alevilere yönelik kullandığı ifadelere sert tepkisini hatırlattı.

Fidan'ın o dönem büyük tepki çeken “Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘Asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik.’ Bunu söyleyen de bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor.

Hani arada böyle haberler okuyorum, cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘Bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin." ifadelerini eleştiren Başarır, şu sözlerle tepkisini dile getirmişti:

KONU ALEVİLER OLUNCA: "BUNUN ADI MİZAH OLAMAZ"

“"Bunun adı mizah olamaz. Bu utanmazlık, bu rezillik. Bu ahlaksızlık. Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım. Bunun için Alevi olmak değil yalnızca insan olmak yeterli. Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun."”

Ali Mahir Başarır'ın inançlar konusunda iki farklı kesimi konu edinen gösteriler hakkında bu kadar ikiyüzlü davranması da dikkat çeken bir başka konu oldu.