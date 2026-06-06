Ali Öner'den Zeynep Atılgan açıklaması: İlişkimiz sanıldığı kadar eski değil

Set aşkı, ihanet iddialarını alevlendirdi...

Geçtiğimiz ağustos ayında nişanlısı Livanur Aydın'la ayrılan oyuncu Ali Öner'e ilişkin ihanet iddiaları gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali kutlamasında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ihanet dedikoduları daha da alevlendi.

ALİ ÖNER'DEN AÇIKLAMA

Oyuncu Ali Öner, Livanur Aydın’la ayrılığı ve sonrasında da Zeynep Atılgan ile başlayan ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

Atılgan ile ilişkilerinin Livanur Aydın'la ayrılıkları sonrasında başladığını söyleyen Öner, söz konusu ilişkinin sanıldığı gibi çok eskiye dayanmadığını belirtti.

"ZEYNEP'LE ARAMIZDA BİR YAKINLIK BAŞLAMADAN ÖNCE SONA ERMİŞTİ"

Oyuncu Ali Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son birkaç gündür yazılanları okuyorum.



İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor.



Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.”

"ARAMIZDAKİ DUYGU SANILDIĞI GİBİ ESKİYE DAYANAN BİR ŞEY DEĞİL"

“Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık.”

"KİMSENİN DAHA FAZLA ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

“Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.



Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla.”

LİVANUR AYDIN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Livanur Aydın, ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt vermişti.

"RAHATSIZIM"

Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim.



Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.”

"EN BAŞINDAN BERİ BİLİYORDUM"

“Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar, söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi.



Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda. Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.”

"ENERJİM GELECEĞE"

“İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.



Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim.”