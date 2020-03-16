Ali Rıza Demircan'ın korona uyarısı: Analdan yaklaşmayın

Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu olan İlahiyatçı yazar Ali RIza Demircan, koronavirüsten korunmak için İslam'dan ve İslam tarihinden örnekler verdi.

Ali Rıza Hoca'nın 'Evlilik dışı ve eşcinsel ilişki, anal ve oral seksten uzak durun' uyarısı, Veyis Ateş'e zor anlar yaşattı.

Ali Rıza Demircan: Koronadan korunmak için analdan yaklaşmayın

VEYİS ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Veyis Ateş, Ali Rıza Demircan'ın programda yaptığı açıklamalara gelen tepkiler nedeniyle, sosyal medya hesabından üzgün olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu:

"Bu akşam Habertürk TV Ana Haber’de ağırladığım A.R.Demircan’ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen., konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Saygılarımla.."