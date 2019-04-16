Alibaba'nın kurucusuna tepki var

50 milyar dolardan fazla servetiyle bilinen ve Alibaba internet satış sitesinin sahibi olan Jack Ma, Çin'de özellikle yüksek teknoloji sektöründe çok yaygın olan 'günde 12 saat, haftada 6 gün çalışma' uygulamasına destek verdi.

Sosyal medyadan bu desteğini açıklayan Ma'ya, kullanıcılardan tepki geldi.

'996' uygulamasını öven Ma, daha fazla çalışanı ödüllendireceğini de söyledi.

SAVUNUP, İNKAR ETTİ

"Hoşlandığımız şeylerle uğraşırsak, 996 sorun olmaz. Ama eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız, her dakikası işkencedir." diyen Ma, uzun saatler çalışılmasını savunmak niyetinde olmadığını dile getirdi.

"ÖDÜL ALAMAYACAKLAR"

Gerçek 996'nın fazla mesai yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Ma, "Herkesin kendi yaşam biçimini seçme hakkı vardır, ama daha kısa süre çaba sarf edenler, çok çalışmanın getirdiği mutluluğu ve ödülleri tadamayacaklar." dedi.

"21 SAAT ÇALIŞMAKTAN PİŞMAN OLMADIM"

Öncesinde Alibaba çalışanlarına da hitap eden 54 yaşındaki patron, "Ben hiçbir zaman 21 saat çalışmaktan pişman olmadım. Şahsen 996'nın büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Ekstra çaba ve zaman harcamadan istediğin başarıyı nasıl elde edebilirsin." diye konuştu.

"12 SAATE HAZIR OLUN" UYARISI

Küresel çapta en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba'nın müstakbel çalışanlarının başarılı olmak istiyorlarsa, günde 12 saat çalışmaya hazır olmaları gerektiğini telkin eden Ma, "Yoksa zahmet edip bize katılmayın. Günde rahat rahat 8 saat çalışanlardan yana bir eksikliğimiz yok." diye çıkıştı.