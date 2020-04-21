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Alina Boz: Dilerim ki ölümün birilerine fayda sağlasın

Alina Boz, ölen köpeğine sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ve fotoğraflarla veda etti.

Haber Merkezi |
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Alina Boz: Dilerim ki ölümün birilerine fayda sağlasın

Oyuncu Alina Boz'un, Dogo Argentino cinsi köpeği öldü.

Köpeğiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Boz, şu sözlerle veda etti:

"Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim.

"SİZ GEÇ KALMAYIN"

Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz."

Alina Boz: Dilerim ki ölümün birilerine fayda sağlasın

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