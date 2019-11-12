Alina Boz: En büyük hayalim yuva kurmak

‘Elimi Bırakma’ dizisinde rol alan Alina Boz, InStyle Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Uzun zamandır Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le birlikte olan genç oyuncu, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte güzel oyuncunun açıklamaları:

"ÖZGÜR BİR ÇOCUKTUM"

“Aklıma iki farklı çocukluk geliyor. Birisi Rusya’da yaşadığım, diğeri ise Türkiye’deki. İkisinin de ortak özelliği sokakta geçmesi. Rusya’da köy gibi bir yerde yaşıyorduk, mahalle kültürüyle büyüdüm. Çok yaratıcı bir çocukluk geçirdim. Telefon yoktu, teknoloji gelişmemişti. Buraya geldiğimde de bu durum çok değişmedi. Gece yarılarına kadar sokakta gezer, bisiklete binerdik. Okulum ve evim çok yakındı. Özgür çocuklardık.

"EN BÜYÜK HAYALİM.."

Hayatta beni en mutlu edecek şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim. Ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.”