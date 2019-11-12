taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7781
Euro
6.3779
Altın
1451.03
Borsa
103118.48
Gram Altın
269.075
Bitcoin
50698.82

Alina Boz: En büyük hayalim yuva kurmak

Alina Boz, Rusya’da başlayıp Türkiye’de devam eden hayatını ve hayallerini anlattı.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

‘Elimi Bırakma’ dizisinde rol alan Alina Boz, InStyle Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Uzun zamandır Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le birlikte olan genç oyuncu, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Alina Boz: En büyük hayalim yuva kurmak

İşte güzel oyuncunun açıklamaları:

"ÖZGÜR BİR ÇOCUKTUM"

“Aklıma iki farklı çocukluk geliyor. Birisi Rusya’da yaşadığım, diğeri ise Türkiye’deki. İkisinin de ortak özelliği sokakta geçmesi. Rusya’da köy gibi bir yerde yaşıyorduk, mahalle kültürüyle büyüdüm. Çok yaratıcı bir çocukluk geçirdim. Telefon yoktu, teknoloji gelişmemişti. Buraya geldiğimde de bu durum çok değişmedi. Gece yarılarına kadar sokakta gezer, bisiklete binerdik. Okulum ve evim çok yakındı. Özgür çocuklardık.

Alina Boz: En büyük hayalim yuva kurmak

"EN BÜYÜK HAYALİM.."

Hayatta beni en mutlu edecek şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim. Ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.”

Alina Boz: En büyük hayalim yuva kurmak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

24
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

28
ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

26
Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

13
Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

32
MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile sözleşmesini bitirdi

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile sözleşmesini bitirdi

9
Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir