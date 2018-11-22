Alişan: Doğuma gireceğim

Alişan ile 7.5 aylık hamile eşi Buse Varol önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

"ÇOCUĞU DOĞAR DOĞMAZ GÖSTERECEĞİZ"

Buse Varol oğullarının biraz kilolu olarak doğmasını beklediklerini söylerken, “Normalinden iki hafta önde gidiyor. Bir tosuncuk olacak. Çocuk doğuyor yüzüne sosyal medyada paylaşırken emoji koyuyorlar. Ben hiç o kafada değilim. Neyi saklayayım ki? Ben direkt göstereceğim. Ha burada görmüş ha Instagram'da görmüş çocuğumu. Kötü gözle bakmak isteyen bakar yani. Herkes yolda görüp sevecek mesela” yorumunda bulundu.

"GÖBEK BAĞINI BEN KESECEĞİM"

Alişan "Yeni doğan bir çocuk için kimse kötü dilekte bulunmaz herhalde. Öyle dilekte bulunanın da Allah dileğini kabul etmez” sözleriyle eşini destekledi. Doğumu dört gözle beklediği dile getiren Alişan, "Doğuma girmek istiyorum. Göbek bağını ben keseceğim. Beni kan tutmaz" açıklamasında bulundu.