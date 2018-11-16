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Alişan: Düğünde biri 1 TL takmış

Alişan, katıldığı magazin programında, düğünde bir kişinin kendilerine altın kutusunda 1 TL para hediye ettiğini ve bunu kimin yaptığını bulmak için düğün CD'sini defalarca izlediğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:40..
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Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Buse Varol'la dünyaevine giren ve düğününde kilolarca altın takılan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu.

Alişan: Düğünde biri 1 TL takmış

"BİRİ GÜZEL BİR PAKETİN İÇİNE 1 TL KOYMUŞ"

Altınları bankaya attıklarını söyleyen Alişan, başlarına gelen ilginç bir olayı anlattı. Alişan, kendilerine düğünde bir kişinin 1 TL taktığını ve parayı altın gibi özenli şekilde süslü bir kesede verdiğini söyledi.

Alişan: Düğünde biri 1 TL takmış VİDEO

"DÜĞÜNÜ DEFALARCA İZLEDİM"

Düğünden sonra parayı kimin hediye ettiğini bulmak için düğün CD'lerini defalarca izlediğini söyleyen Alişan, henüz kimin verdiğini öğrenemediğini söyledi.

Alişan: Düğünde biri 1 TL takmış

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