Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Buse Varol'la dünyaevine giren ve düğününde kilolarca altın takılan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİRİ GÜZEL BİR PAKETİN İÇİNE 1 TL KOYMUŞ"

Altınları bankaya attıklarını söyleyen Alişan, başlarına gelen ilginç bir olayı anlattı. Alişan, kendilerine düğünde bir kişinin 1 TL taktığını ve parayı altın gibi özenli şekilde süslü bir kesede verdiğini söyledi.

Alişan: Düğünde biri 1 TL takmış VİDEO

"DÜĞÜNÜ DEFALARCA İZLEDİM"

Düğünden sonra parayı kimin hediye ettiğini bulmak için düğün CD'lerini defalarca izlediğini söyleyen Alişan, henüz kimin verdiğini öğrenemediğini söyledi.