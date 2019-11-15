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Alişan: Mahsun döner

Alişan, küs olduğu Mahsun Kırmızıgül'ün tekrar müzik sektörüne dönmesi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 10:28..
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Alişan: Mahsun döner

Nişantaşı'nda görüntülen ünlü şarkıcı Alişan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alişan: Mahsun döner

Yıllardır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül’ün 13 yıl sonra albüm çıkaracak olmasına şarkıcı, “Çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya öbür gün başka yere... Baktı para yok, başka yere de döner.” diyerek gönderme yaptı.

MAHSUN'U SEVMİYOR

Alişan, hiçbir zaman Kırmızıgül’le ağabey-kardeş olmadıklarını ve kendisini sevmediğini de sözlerine ekledi.

Alişan: Mahsun döner

2006 yılında çıkardığı ‘Dinle’ albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, “Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle, müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz.” demişti.

Mahsun Kırmızıgül müziğe dönüyor haberi
Alişan: Mahsun döner

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