Alişan oğluna halay çektirdi

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Düşük karbonhidrat ve ketojenik diyet arasındaki fark nedir

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, karbonhidrat alımını sınırlayan iki popüler beslenme şekli olan düşük karbonhidrat diyeti ve ketojenik diyet arasındaki farkları ve hangisinin sizin için daha iyi bir seçenek olabileceğini yazdı.