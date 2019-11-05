Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Burak adını verdikleri oğullarını kucağına alan Alişan, özel hayatlarıyla sıkça gündeme geliyor.
YÜRÜMEDEN HALAY ÇEKTİ
Sosyal medya hesabından evdeki doğal hallerini paylaşamayı seven şarkıcı, şimdi de 9 aylık olan oğlu Burak'a halay çektirdiği videoyu yayınladı. Oğlunun eline bir de mendil veren Alişan, takipçilerini güldürdü.
"HALAY ÇEKEREK BAŞLIYORUZ GÜNE"
Alişan yayınladığı videonun altına şu notu düştü: "Her sabah halay çekerek başlıyoruz güne:)) Mendili nasılda sallıyor kurban olduğum. Allah’ım hepımızın çocuklarını bağışlasın, sağlık versin İnşallah"
Alişan oğluna halay çektirdi VİDEO