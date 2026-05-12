Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor Yürek yakan yeni kareler

Ekranların hem ünlü sunucularından hem de sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Kardeşinin vefatından sonra yengesi ve çocuklarına kol kanat geren ünlü şarkıcı, son paylaşımında duygulandırdı.

Kardeşinin vefatından dolayı zor günler geçiren Alişan, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kardeşiyle çektirdiği kareleri art arda yayınlayarak "12 Mayıs" notunu yazdı. Alişan ve kardeşinin mutlu günlerinde çekilen kareleri, sevenlerini derinden etkiledi.