Alişan'ın kızı Eliz'in Okan Kurt sorusu güldürdü

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Magazin dünyasının iki ünlü ismi Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürerek 2018 yılında evlenmişlerdi.

Alişan'ın yakın arkadaşı Okan Kurt, son dönemde spor çalışmalarıyla gündeme geliyor. Bir süredir vücut geliştirme çalışmalarına ağırlık veren Okan Kurt, küçük Eliz'in de dikkatini çekti.

"OKAN KURT'TAN GÜÇLÜ MÜSÜN?"

Eliz'in babası Alişan'a yönelttiği soru dikkat çekti. Minik Eliz, "Baba, sen Okan Kurt'tan daha güçlü müsün?" diye sordu.

Beklenmedik soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Alişan, kahkahalara boğuldu.

Baba-kız arasındaki bu eğlenceli diyalog, sosyal medyada kısa sürede ilgi görerek çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.