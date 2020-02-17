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Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalatan müşteri

ABD'de bir müşteri, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 17.02.2020 - 17:52..
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ABD'nin Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu.

Arkadan gelmekte olan bir hırsızı ve hırsızı kovalayan güvenlik görevlisini fark ede müşteri, alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı.

Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı VİDEO

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAN POLİS TEŞEKKÜR ETİ

Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yakaladı. Tüm olay, güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalatan müşteri

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