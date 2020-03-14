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Alışveriş yapana bedava kolonya dağıtan esnaf

Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine koronavirüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

İHA | 14.03.2020 - 15:56..
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Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, kolonya satışlarında aşırı bir artış yaşandı.

Başta kolonya olmak üzere, kimi temizlik malzemeleri ve kuru gıda ürünlerinin fiyatları da bu oranda arttı.

Krizi fırsata çevirmek isteyen fırsatçıları ise yetkililer denetimlerle cezalandırmaya başladı.

Alışveriş yapana bedava kolonya dağıtan esnaf

ALIŞVERİŞ YAPANA KOLONYA BEDAVA

Malatya’da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz da, koronavirüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, işyerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor.

Alışveriş yapana bedava kolonya dağıtan esnaf

"FIRSATÇILIKLA BİR YERE VARAMAZLAR"

Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, “Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar” dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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