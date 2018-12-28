Alışverişte yeni ödeme yöntemleri hayatımıza girecek

Amazon, Mastercard ve diğer şirketler, alışverişi daha hızlı, daha uygun ve daha güvenli hale getirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu yeni temassız ödeme yöntemleri bir gecede hayatımıza girmeyecek. Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için yeni yöntemler geliştirildikçe, ödeme yöntemlerimiz de değişecek. Apple Pay ve Samsung Pay gibi mobil ödeme ağlarının ortaya çıkması ve geliştirilmesi, bu teknoloji için sadece bir başlangıç.

YENİ TEKNOLOJİLER, YENİ SEÇENEKLER

Bu yıl Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Mastercard, gerçek dünyada gördüklerimize dijital görüntüler katan, artırılmış gerçeklikle alışveriş yapma teknolojisini duyurmuştu. Mastercard'ın İngiltere'deki dijital ödemeler başkanı Elliott Goldenberg, "En yeni ortaya çıkan teknolojiler, ödeme yaparken karşılaştığımız ufak tefek sorunları ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda alışveriş deneyimini tamamen değiştiren teknolojilerdir." dedi.

BİYOMETRİK ÖDEME

Şirketler, ses biyometrisini kullanarak ödeme yapmanın planlarını yapıyor, fakat bu teknoloji henüz güvenli olarak görülmüyor. Parmak izi tarayıcısı ile Apple Pay veya Samsung Pay kullandıysanız veya Mastercard'ın "selfie ödeme" sistemini denediyseniz, zaten bu teknolojiyi hakkında tecrübe sahibisiniz demektir. Ancak şirketler parmak izi teknolojisine ek olarak yeni ödeme teknolojileri geliştiriyor.

KASİYERSİZ MAĞAZALAR

Yeni ödeme teknolojileri geliştikçe, artık kasiyersiz mağazalar etrafımızdaki her yerde olacak. Şu anda Amazon Go mağazası, müşterilerin turnikelerde sıra beklemeden, QR kod ile ödeme yapmasını sağlayan kasiyersiz mağaza konseptini duyurmuştu. Aşağıda bu mağazanın fotoğraflarına göz atabilirsiniz:



