Yasağı delen alkollü sürücüye 10 bin lira ceza

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan Nazilli Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde, Emrah A. (26) idaresindeki 09 RB 958 plakalı aracı durdurmak istedi.

SUR İHTARINA UYMADI, YAKALANDI

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

10 BİN LİRA CEZA YEDİ

Yapılan kontrolde 92 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye trafik suçlarından 7 bin lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.