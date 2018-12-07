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Alkollü Berkay, gazetecilere küfür etti

Arda Turan ile eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışan ve mahkemelik olan Berkay, şimdi bir mekan çıkışı alkollü olarak gazetecilere küfür ederken görüntülendi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 18:19..
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Alkollü Berkay, gazetecilere küfür etti

Caner Erkin'in eski eşiyle ilişkisi, Arda Turan ile kavgası magazin gündeminde yer tutan şarkıcı Berkay bir şekilde gündem olmaya devam ediyor.

GAZETECİLERE KÜFÜR EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öyle ki; dün akşam çekilen görüntülerde şarkıcı Berkay, alkollü şekilde gazetecilere küfür ederken görüntülendi.

Arda Turan olayında haklı taraf olarak görülen şarkıcının bu görüntüleri ve geçmişteki ilişkisiyle birlikte alkol ve küfür bir araya gelince sorgulamak da gerekiyor.

Alkollü Berkay, gazetecilere küfür etti VİDEO

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