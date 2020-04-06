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Alkollü direksiyona geçti, site havuzuna uçtu

Bursa'da lüks site içerisinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, araçta bulunan 3 kişiyle birlikte havuza uçtu. Hastaneye götürülen sürücü 1.96 promil alkollü çıktı.

İHA |
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Alkollü direksiyona geçti, site havuzuna uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Mahallesi'nde 16 DP plakalı araç sürücüsü V.D., alkollü direksiyon başına geçince olanlar oldu.

Aracını park etmek için site içerisindeki otoparka giren V.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, içerisinde bulunan sürücü ve 2 yolcu ile havuza uçtu.

Alkollü direksiyona geçti, site havuzuna uçtu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü.

Alkollü direksiyona geçti, site havuzuna uçtu

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü V.D., hastanede yapılan alkol testinde 1.96 promil alkollü çıktı. V.D.'ye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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