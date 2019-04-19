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Alkollü doğuma giren anneye soruşturma

Litvanya'da doktorlar, yeni doğan kız bebeğin kanında 4 promil alkol tespit etti, anne hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 20:50..
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Avrupa’nın Baltik ülkelerinden Litvanya’da yeni doğan bir bebeğin kanında doğum anında yüksek derecede alkol tespit edildi. Kız bebeğin kanında 4 promil, yani 1 litre kanda 4 gram oranında alkol bulundu. Bu oranın yetişkin bir birey için de çok fazla olduğuna dikkat çeken doğum uzmanları, bebekte kalıcı hasarların olabileceğini belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır doğum uzmanı olan Natalia Grigorieva, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, bebeğin sağlık durumununsa ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

35 yaşındaki annenin doğum sırasında da aşırı derecede alkollü olduğu bildirildi. Savcılık hamilelik sırasında alkol tüketerek bebeğin hayatını tehlikeye atan anne hakkında soruşturma başlattı.

Alkol anne kanından plasenta yoluyla direkt bebeğin kanına geçiyor. Gebelikte kullanılan alkol düşük ve ölü doğumlara, bebekte gelişme geriliğine, sosyal gelişim ve zeka geriliği gibi durumların oluşmasına neden olabiliyor.

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