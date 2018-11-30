Milyon dolarlık uçak kuşlara yuva oldu

1 UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları Grup aşamasının 5. haftasında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Sarpsborg'u 3-2 mağlup ederek üst tura kalmak için avantaj yakaladı.

2 Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Katar'da Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan II. Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, Katar'da sevenleriyle buluştu.

3 Alkollü Japon pilota 10 ay hapis İngiltere'de uçuştan 50 dakika önce alkollü yakalanan Japon pilot 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 Kaya balı için tehlikeli yolculuk Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, yüksek dağlardaki doğal bala ulaşmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

5 Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

6 TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, FETÖ'nün kullandığı bu sistemle ilgili, şu ana kadar çeşitli rütbelerde 90 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.