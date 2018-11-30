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Alkollü Japon pilota 10 ay hapis

İngiltere'de uçuştan 50 dakika önce alkollü yakalanan Japon pilot 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 30.11.2018 - 01:49..
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Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda 1 Kasım’da uçuştan 50 dakika önce alkol sınırını 9 kat aştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. YARDIMCI PİLOTTU

Londra-Tokyo seferini yapacak olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait, 244 yolcunun bulunduğu uçağın 3. yardımcı pilotu Jitsukawa’nın gözaltına alınması nedeniyle uçuş 1 saat rötar yapmıştı.

Öte yandan, Japon Hava Yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek, “Gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek amacıyla acil eylemler uygulamaya koyulacak. Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Alkollü Japon pilota 10 ay hapis

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