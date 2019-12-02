Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da alkollü sürücü, kendisini durdurduktan sonra belgelerini görmek isteyen polis memurunu, aracının kapısına asılı halde sürükledi.
ARACIYLA POLİSİ SÜRÜKLEDİ
Polis memuru Artyom Kulish, sürekli şerit değiştiren bir otomobili durdurdu ve sürücüden belgelerini göstermesini istedi. Alkollü sürücü ise belgelerini göstermeyi reddederek, gaza bastı. Bu sırada sürücüyü uyaran polis, otomobilin kapısına tutundu. Bir süre kapıda asılı kalarak sürüklenen Kulish, sürücüyü engelleyerek aracı durdurdu.
Rusya'da alkollü sürücü polisi sürükledi VİDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, 33 yaşındaki alkollü sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.