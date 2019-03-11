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Alkollü sürücü benzin istasyonuna daldı

Zeytinburnu'nda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yandı.

İHA | 11.03.2019 - 09:38..
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Geçtiğimiz 14 Şubat'ta Zeytinburnu sahil yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşlar, yakıt almak için beklemeye başladı. Bekleme esnasında Ülke Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, istasyona girdi. Ancak bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, istasyondaki pompaya ardından da ticari taksiye daldı.

Alkollü sürücü benzin istasyonuna daldı

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE ÇEKTİ

Çarpma sonucu devrilen pompa alev alev yanmaya başlarken, çalışanlar ise “alarm” düğmesine basarak “acil” duruma geçti. Ellerine yangın söndürme tüpü alan çalışanlar, alevlere müdahale ederken, hafif ticari aracın içerisindeki sürücü Ülke Ö. ve arkadaşı koşarak istasyonunun dışına çıktı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HEM ALKOLLÜ, HEM EHLİYETİ YOK

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri, sürücü Ülke Ö.’nün alkol testini yaptı. Test sonucunda 1.92 promil alkollü olduğunu belirlenen sürücünün ayrıca ehliyetinin olmadığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü benzin istasyonuna daldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü benzin istasyonuna daldı

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