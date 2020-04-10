Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 20 ACG 204 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan B.Ş., refüjde bulunan ağaca çarparak savruldu.

Araçtan yara almadan kurtulan B.Ş.'nin kaza yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

BAHÇE DUVARINDAN ATLADI

İhbar edildiğini öğrenen alkollü sürücü, alkol şişesini de yanına alarak kaçmaya çalıştı. Bir evin bahçe duvarından atladığı sırada düşerek yere yığılan B.Ş. burada yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düştü ViDEO

ISRARLA SİGARA İSTEDİ

Bölgeye gelen polis ekiplerinin alkollü sürücü ile diyaloğunda ilginç anlar yaşandı. Polis ekipleri yürüyemeyen alkollü sürücü için sağlık ekibi isterken, sürücü ise polis ekiplerinden sigara istedi. Polis ekiplerinin ‘sigara kullanmıyoruz’ yanıtı üzerine B.Ş. çevredeki vatandaşlardan sigara istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ve polis ekiplerinin ‘yok’ cevabı üzerine B.Ş., "Bu kadar kişisiniz. Hiçbiriniz mi sigara kullanmıyorsunuz." dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Israrla sigara isteyen sürücünün 2.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, alkollü sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.