Alkollü sürücü, polis ve jandarmayı çileden çıkardı

Antalya'da Bekir V.’nin kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonet, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Niyazi K.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Köse ve Osman Köse yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜYÜ SUÇLADI

Kazanın ardından ön sağ tekeri kopmasına rağmen asfaltı kazıyarak kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, yaklaşık 700 metre ileride Topuzlar olarak bilinen bölgede yol kenarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine getirilen ve trafik ekiplerince yapılan ölçümde 220 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir V., sürekli olarak diğer aracın sürücüsünü suçladı.

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"HADİ BEN SARHOŞUM, KANUNEN SUÇLU O"

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden Bekir V., “Ben Kızılağaç’tan Karacalar'da bulunan evime gidiyordum. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan tam karşıya geçmek üzereyken, bu arkadaş kırmızı ışıkta geçip benim aracıma çarptı. Kendisinden şikayetçiyim. Hadi ben sarhoşum suçluyum, ama şu anda kanunen o suçlu, devletin koyduğu ışıklardan faydalanmayan, ışıklara uymayan kendisi. Eğer kırmızı ışıkta geçmeseydi, ben şimdi evimde yatır olacaktım.” dedi.

"KORONADAN MI KAÇIYORSUN"

Diğer araç sürücüsüne “Koronadan mı kaçıyorsun? Niye kırmızı da geçtin. Benim hayatıma kastın mı var?” şeklinde tepki gösteren Bekir V., kendisinin gariban olduğunu, trafik cezasını nasıl ödeyeceğini, aracını nasıl yaptıracağını bilmediğini söyledi. Alkollü olduğu için cezasına razı olduğunu belirten Bekir V., kırmızı ışıkta geçerek aracına çarpan diğer sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını, kendi arabasını da yaptırmasını istedi.

KAHKAHA ATTI

İşlemlerin ardından aracından kopan tekeri yol kenarında gören Bekir V., bu kez kahkahalarla gülerek, "Ben bu tekerle o kadar yolu nasıl gitmişim?" dedi.

Bekir V., olay yerinde bırakmadığı tekeri de gelen bir yakınının aracına koydu.

PARA CEZASI ALDI, 6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU

Kamyonet sürücüsü Bekir V.’ye alkollü araç kullanmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına el konuldu. Kaza yapan aracı ise olay yerine gelen eşine teslim edildi.