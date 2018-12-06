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Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

Tekirdağ’da, sosyal medyada, küfürlü video paylaşan beden eğitimi öğretmeni emniyete şikayet edildi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 12:47..
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Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

Tekirdağ Muratlı'da, bir lisede beden öğretmenliği yapan C.D.K.'nin çektiği, Allah'a küfrettiği anların yer aldığı videonun yayılmasının adından, emniyete şikayetler bildirildi.

TUTUKLANDI

Şikayetlerin ardından gözaltına alınan C.D.K., ‘dini değerlere saldırı ve hakaret' suçundan tutuklandı.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

Öğretmenin tutuklandığı suç, Türk Ceza Kanunu'nun 216'nci maddesinde anlatılıyor.

Buna göre, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayanlara ‘fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde' altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Sosyal medyada küfür eden öğretmen görevden alındı VİDEO

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