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Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

Türkiye’nin sınırları açarak milyonlarca mülteciye geçiş hakkı vermesi, Avrupa genelinde korkuya sebep oldu. Alman Die Welt, mültecilere kucak açmaktansa bölgeye asker yığma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 14:31..
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Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

Esad rejiiminin Suriye’deki zulmü nedeniyle Türkiyeye kaçan milyonlarca mülteciye yardım etmektense yıllar bu soruna karşı sessizliğini koruyan Avrupa Birliği, şimdilerde tarihindeki en büyük korkularından birini yaşıyor.

Türkiye’nin AB ile olan sınırlarını kaldırarak mülteciler geçiş hakkı tanımasının ardından yüz binlerce mülteci denizden ve karadan Yunanistan ve Bulgaristan’a geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

YARDIM YERİNE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Özellikle Yunanistan sınırında Yunan polisinin orantısız müdahalesine ve şiddetine maruz kalan binlerce mülteci, aileleriyle birlikte sınır bölgesinde köşeye sıkıştırılmış durumda.

Avrupa Birliği’ndeki ülkeleri alarma geçiren bu durum, kıta basınına da yansımış durumda. Mültecilerin içinde bırakıldığı insanlık dışı şartlar görmezden gelinirken birçok medya organı, bu göçe karşı  askeri müdahale çağrısında bulundu.

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

Alman Die Welt, son yayınladığı analizinde  bu konuya dikkat çekerekher fırsatta insan hakları çığırtkanlığı yapan AB’nin de gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

MÜLTECİLERE TERÖRİST ALGISI

“Avrupa Birliği, Erdoğan’ın sınırları istediği gibi açmasına ve göçmenleri göndermesine göz yumamaz. Yunanistan ve Bulgaristan’daki sınırlar hemen binlerce Avrupa Birliği polisi ve askeriyle güçlendirilmeli.” ifadelerini kullanan gazete, vatansız kalan yüz binlerce mülteciye “ciddi tehdit” damgası vurdu.

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

"MÜLTECİLER BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Suriye’de olanların Avrupa’nın sorunu olmadığını ve hiçbir Avrupa ülkesinin bu durumdan sorumlu tutulmaması gerektiğini iddia eden Welt, insan haklarına aykırı ifadeler kullanmaktan da çekinmedi.

“Mültecilerin gelişi, yasa dışı göçü sert bir tutum sergileyerek engellemeli. Bu durum elbette ne insani ne de uluslararası anlaşmalara uyuyor ancak bir ikilemin ortasında uygulanması gereken bir reel politika." diyen gazete, AB’de yaşanan ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi.

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

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