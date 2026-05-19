Alman basını: Avrupa savunmada Türkiye'ye yöneliyor

Almanya merkezli WELT gazetesinde yer alan analiz, Avrupa’nın savunma stratejisinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Haberde, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği teknolojik ilerlemenin, Avrupa ülkelerinin güvenlik planlamalarında yeni bir referans noktası haline geldiği ifade edildi.

WELT tarafından yayımlanan analizde, özellikle Almanya’nın Türk yapımı uzun menzilli füze sistemlerine yönelik artan ilgisine dikkat çekildi.

AVRUPA SAVUNMADA YENİ ARAYIŞLARDA

Haberde, geçmişte Almanya’nın Türkiye’ye savunma ürünleri tedarik eden taraf olduğu hatırlatılırken, günümüzde dengelerin değiştiği ve Türk savunma ürünlerinin uluslararası alanda yüksek saygınlık kazandığı vurgulandı.

Avrupa’nın güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşümün, yeni ortaklık arayışlarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

TOMAHAVK KARARI SONRASI TÜRKİYE SEÇENEĞİ

Analizde, ABD’nin Tomahawk seyir füzesi planını askıya almasının ardından Almanya’nın alternatif sistemlere yöneldiği belirtildi. Bu kapsamda Türkiye’nin geliştirdiği uzun menzilli ve yüksek teknolojili füze sistemlerinin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

Haberde, 6 bin kilometre menzile sahip olduğu iddia edilen “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füze sistemi ile Tayfun Blok-4 gibi projelerin Berlin yönetiminin radarında olduğu ileri sürüldü.

Olası bir iş birliği ve anlaşmanın, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nde gündeme gelebileceği de iddialar arasında yer aldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK YOĞUN İLGİ

Savunma uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen haberde, Türkiye’nin uzun menzilli füze teknolojilerinde önemli bir eşiğe ulaştığı belirtildi. Bu kapasitenin, NATO içerisinde sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir düzeye yaklaştığı ifade edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 sisteminin seri üretim aşamasına geldiği, fırlatma sistemlerinin de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

SİHA VE KAAN PROJESİ DE AVRUPA’NIN GÜNDEMİNDE

Analizde, Türkiye’nin savunma alanındaki başarısının yalnızca füze sistemleriyle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının Ukrayna savaşındaki etkisinin küresel ölçekte dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca KAAN projesinin de Avrupa’da yakından takip edildiği, özellikle uluslararası iş birliklerinin projeye olan ilgiyi artırdığı ifade edildi.

“VAZGEÇİLMEZ GÜVENLİK AKTÖRÜ” VURGUSU

WELT’in analizinde, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde giderek daha merkezi bir rol üstlendiği değerlendirmesi öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi küresel ölçekte “vazgeçilmez bir güvenlik gücü” haline getirme hedefinin bu süreçle paralel ilerlediği yorumu yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara–Berlin hattındaki olası savunma yakınlaşmasının, yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi sonuçlar da doğurabileceği ifade edildi.